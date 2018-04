Eekhoorn zonder voorpoten kan dankzij prothese weer 'lopen'

Een val kostte eekhoorn Karamel zijn beide voorpoten, maar dankzij een vondst van een universiteit in Turkije kan hij toch weer 'lopen'.

In de Turkse plaats Batman kwam Karamel vast te zitten in een val, gezet door jagers. Een man zag het dier en bracht hem naar chirurgen van de Aydin Universiteit in Istanbul.

Zes uur lang lag het dier op de operatietafel, waar chirurgen zijn voorpoten amputeerden. Daarvoor in de plaats kreeg Karamel, als eerste eekhoorn ter wereld, een prothese met twee wielen.

In bomen klimmen en nootjes verzamelen zal niet meer gaan, maar het dier kan zich nu wel weer voortbewegen.