Amsterdamse zeemijn tot ontploffing gebracht in Markermeer

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft even na 12.00 uur de zeemijn laten ontploffen die in januari in het Amsterdamse IJ werd gevonden. De mijn is vanmorgen opgetakeld en naar het Markermeer vervoerd, waar de explosie tot stand werd gebracht.

De operatie ging gepaard met allerlei veiligheidsmaatregelen. Zo waren de Schellingwouderbrug en de Zeeburgertunnel even afgesloten voor het verkeer. In het luchtruim boven het Markermeer was kort een vliegverbod van kracht.

De 600 kilo zware Duitse mijn stamde uit de Tweede Wereldoorlog. Hij werd in januari gevonden bij baggerwerkzaamheden bij het Java-eiland. Nadat er foto's waren gemaakt, werd hij teruggelegd in afwachting van de ruiming.