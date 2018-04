'Vrouw die gezond eet heeft minder rimpels'

Vrouwen die een gezond voedingspatroon hebben, met veel groenten en fruit, hebben minder rimpels in het gezicht dan vrouwen die ongezond eten. Bij mannen lijkt het niet uit te maken of iemand gezond of ongezond eet. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmuc MC, dat onderzoek deed onder meer dan 2700 Rotterdamse 50-plussers.

Deelnemers van het langlopende bevolkingsonderzoek in de wijk Ommoord vulden een vragenlijst in. Daarbij gaven ze specifiek aan hoeveel gram van producten, bijvoorbeeld groenten, vlees, brood en alcohol, ze gedurende een maand consumeerden. Ook zijn er 3D-foto's gemaakt van het gelaat en werd met een computerprogramma het percentage rimpels vastgesteld.

Meer rimpels door alcohol

Volgens de onderzoekers was te zien dat het percentage rimpels minder was bij vrouwen die veel fruit, groenten en vis aten en daarnaast weinig vlees, suiker, verzadigde vetten en alcohol innamen. Dat wordt ook wel gezien als de Nederlandse richtlijn voor gezonde voeding.

Vrouwen die het mediterrane dieet hadden gevolgd - weinig vlees, veel groenten, fruit, vis, olijfolie en een glas wijn per dag - hadden niet significant minder rimpels. Dat is opvallend, omdat ook dat dieet als gezond wordt gezien. "Het lijkt erop dat de alcohol het effect van de gezonde voeding tenietdoet, als het gaat om rimpelvorming", zegt arts-onderzoeker Selma Mekic.

Voor het onderzoek zijn ook verschillende andere factoren meegenomen. Zo is de leeftijd van de deelnemers, of ze roken en of ze vaak blootstaan aan UV-straling in acht genomen. Dat zijn bekende oorzaken van huidveroudering. De gegevens over voeding zijn daarmee statistisch gecorrigeerd om tot een realistisch beeld te komen, zeggen de onderzoekers.