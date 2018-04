50 jaar na de moord op Martin Luther King: hij was meer dan 'zijn droom'

Vandaag precies vijftig jaar geleden werd Martin Luther King doodgeschoten in Memphis, Tennessee. De moord op de charismatische leider van de Amerikaanse burgerrechtenbeweging veroorzaakte een schok in de VS en daarbuiten.

King is het symbool geworden van de geweldloze strijd tegen rassenscheiding en racisme. Hij inspireerde miljoenen mensen wereldwijd met zijn iconische toespraak I Have a Dream. Zijn erfenis is groter dan de 'droom', maar een deel daarvan raakte in de herinnering op de achtergrond,

Wie was King? Wat is zijn betekenis, vijftig jaar na zijn dood? Bekijk de special over het leven en de nalatenschap van Martin Luther King.