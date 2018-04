In Baarn is tijdens een rijles een lesauto in brand gevlogen. Het gebeurde toen de auto geparkeerd stond en de rijschoolhouder zijn leerlinge haar eerste instructies gaf.

Het is niet bekend hoe het kan dat de vlammen ineens uit de motorkap sloegen. De brandweer wist uiteindelijk de wagen te blussen.

De leerlinge, die zich haar eerste rijles vast anders had voorgesteld, maakt zich er niet erg druk over. "Hij stond in ieder geval netjes aan de kant van de weg", zei ze tegen RTV Utrecht.