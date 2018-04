Festival veranderde in modderpoel: 'Geen doorkomen aan met je rolstoel'

Jonge mindervaliden hebben het vaak al moeilijk op festivals. Maar in het geval van een noodsituatie zijn ze bang dat ze zichzelf niet in veiligheid kunnen brengen. Vandaag stuurden ze daarover een brief naar de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland.

Marianne is een van die mindervaliden die graag naar festivals gaat. "Maar daar moet je af en toe wel stalen zenuwen voor hebben", vertelt ze.

Een aantal jaar geleden ging het mis op een festival, vertelt ze tegen de NOS. "Het is al een paar jaar geleden, dus ik zal het festival niet bij naam noemen. Het illustreert hoe je als rolstoelgebruiker in het nauw kunt komen omdat er niet goed nagedacht is."

Het was een groot festival, en er was regen voorspeld, zegt Marianne. "Maar geen noodweer." Dat kwam wel en in korte tijd veranderde het hele festivalterrein in een grote modderpoel. Met een rolstoel was er geen doorkomen meer aan. "Iemand van de organisatie bood aan om me backstage te laten. Daar was het vanwege de staalplaten die daar liggen veel makkelijker om me in mijn rolstoel voort te bewegen."

'Luidsprekers vlogen rond'

Het noodweer werd erger. Het regenwater stortte naar beneden en de wind rukte allerlei dingen op het festivalterrein los. "Ik zag decorstukken voorbij vliegen, lampen kwamen naar beneden, luidsprekers vlogen rond. Het was angstaanjagend en ronduit gevaarlijk." Marianne kreeg een plek in de EHBO tent, waar ze voor haar gevoel heel erg in de weg zat omdat er steeds meer onderkoelde mensen binnen werden gebracht.