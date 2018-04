Verdachte van gijzeling op Mediapark werkt nu mee aan onderzoek

De 34-jarige verdachte van de gijzeling op het Mediapark in Hilversum, in augustus vorig jaar, wil toch meewerken aan psychologisch onderzoek. Dat heeft hij vandaag tijdens een zitting van de rechtbank gezegd. Eerder weigerde hij medewerking.

De verdachte bedreigde vorig jaar een vrouw op een parkeerplaats op het Mediapark en drong met haar het gebouw binnen waar ook de studio's van 3FM zijn gevestigd. Uiteindelijk werd hij overmeesterd en aangehouden. Volgens de politie verklaarde de man dat hij zendtijd wilde afdwingen om te vertellen over de activiteiten van de inlichtingendienst AIVD.

Inzage

De afgelopen maanden was de verdachte al opgenomen in het Pieter Baan Centrum, maar werkte hij niet mee en wilde hij ook geen inzage geven in zijn medische gegevens, schrijft NH Nieuws. Medewerkers van het centrum denken dat de man tijdens de gijzeling een psychose had.

De man gebruikt inmiddels medicijnen en zegt zich beter te voelen. "Ik weet niets meer van de dag zelf", zei hij tegen de rechter. "Het kan kloppen dat ik ziek was."