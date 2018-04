Adviesraad: we moeten minder vlees eten

Nederlanders aten van 2010 tot 2016 stapsgewijs minder vlees, van 39,5 kilo per persoon naar bijna 39 kilo. In 2016 stokte die afname, hoewel het aanbod van vegetarische producten fors is toegenomen. In 1950 aten we volgens het Planbureau voor de Leefomgeving maar 17 kilo vlees per jaar.