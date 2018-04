Minister: ouderen achter het stuur niet gediscrimineerd

De politie maakt zich bij het innemen van rijbewijzen niet schuldig aan leeftijdsdiscriminatie. Dat heeft minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur in de Tweede Kamer geantwoord op kritische vragen van het CDA.

De vragen waren gesteld naar aanleiding van een bericht van de NOS over oudere automobilisten. Honderden mensen van 70 jaar en ouder waren lange tijd hun rijbewijs kwijt, omdat ze volgens de politie of de marechaussee lichamelijk of psychisch niet meer in staat waren om een auto te besturen. Na medisch onderzoek bleken ze helemaal in orde te zijn.

Ouderen niet de grootste brokkenmakers

CDA-Kamerlid Von Martels vindt het vreemd dat het soms meer dan een half jaar duurt voordat de betrokkenen hun rijbewijs terugkrijgen. Hij wil dat de termijnen korter worden. Von Martels benadrukte dat ouderen niet meer ongelukken veroorzaken dan jongeren. Hij is bang dat hier sprake is van leeftijdsdiscriminatie. 50Plus-Kamerlid Van Brenk vroeg zich af of ouderen vogelvrij zijn verklaard.

Van Nieuwenhuizen zei dat de politie heel goed weet dat "de grootste brokkenmakers niet bij de ouderen zitten". Volgens haar komt de politie alleen in actie als er echt duidelijke aanwijzingen zijn dat iemand niet geschikt is om als bestuurder aan het verkeer deel te nemen. Ze wees erop dat uit het nadere onderzoek in de meeste gevallen blijkt dat de politie het bij het rechte eind had.

Termijnen korter

De minister zei dat zij met haar collega Grapperhaus van Justitie en Veiligheid gaat praten om te kijken of de tijd die de politie erover doet om gegevens aan het CBR over te dragen kan worden bekort. Ook bij het CBR wordt onderzocht of de procedure sneller kan. "Maar als er aanvullende medische onderzoeken nodig zijn, heeft het CBR natuurlijk niet in de hand hoe snel iemand een afspraak heeft bij een specialist."

De minister noemde de kwestie-Smit Sibinga buitengewoon schrijnend. De NOS berichtte over de 78-jarige man die zijn rijbewijs kwijtraakte en pas zeven maanden later terugkreeg. Uit medisch onderzoek bleek dat hij in topconditie verkeert. Van Nieuwenhuizen erkende dat de gang van zaken frustrerend is.