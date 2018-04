Kamer wil Magnitski-wet tegen mensenrechtenschenders

Washington stelde sancties in tegen achttien Russen die bij zijn dood betrokken zouden zijn of onderwerp waren van het corruptie-onderzoek. Moskou sloeg terug met een inreisverbod voor evenzoveel Amerikanen.

De Kamer wil nu dat het kabinet onderzoekt of er ook in de Europese Unie voldoende draagvlak is voor zo'n wet. Omtzigt: "De EU moet vanuit haar mensenrechtenbeleid mensen die zich aan ernstige schendingen schuldig maken rechtstreeks en gericht kunnen raken. Dat kan door deze mensen bijvoorbeeld geen visum te verlenen om te shoppen in Parijs of Amsterdam, of door hun tegoeden te bevriezen."

Als blijkt dat er in de EU te weinig draagvlak is voor een Magnitski-wet, dan moet het kabinet wetgeving in Nederland voorbereiden, vindt de Kamer.