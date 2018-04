Minister geeft toe: optreden tegen Schipholoverlast kan (nog) niet

Minister Van Nieuwenhuizen geeft toe dat de inspectie niet altijd kan optreden tegen geluidsoverlast rond Schiphol. Ze zegt dat er nieuwe geluidsnormen en handhavingsregels zijn afgesproken, maar dat die nog niet in de wet zijn "verankerd".

Tot het zover is, is het volgens Van Nieuwenhuizen "onvermijdelijk" dat er soms meer geluidsoverlast is dan afgesproken en dat daar wettelijk gezien niets tegen gedaan kan worden.

In het nieuwe geluidsnormenstelsel is afgesproken dat er op Schiphol zo veel mogelijk gebruik gemaakt moet worden van de start- en landingsbanen die de minste overlast geven, de Polderbaan en de Kaagbaan.

Nieuw asfalt

Van Nieuwenhuizen zegt dat er al maximaal "anticiperend" wordt opgetreden (volgens de officieel nog niet in werking getreden nieuwe regels). Maar ze zegt dat dit niet altijd kan. Zo wordt er nu nieuw asfalt gelegd op één van de twee banen, zegt ze, waardoor er wel naar een andere baan móet worden uitgeweken.

Voordat de nieuwe normen wettelijk worden vastgelegd, moet er eerst nog een Milieu Effect Rapportage (MER) worden opgesteld. Maar die is uitgesteld, omdat er ook met spoed zo'n rapportage moet komen over de uitbreiding van Lelystad Airport. De bureaus die voor beide klussen zijn ingehuurd, hebben hun handen voorlopig nog vol aan Lelystad, verklaarde de minister. Ze zei er "verschrikkelijk van te balen" dat de MER van Schiphol zo lang op zich laat wachten.

Lege handen

GroenLinks-Kamerlid Kröger zegt de houding van minister Van Nieuwenhuizen onbegrijpelijk te vinden. "Er zijn afspraken gemaakt en de minister maakt nu een onderscheid tussen formeel en anticiperend handhaven. Er moet gewoon snel duidelijkheid komen, want de omwonenden staan met lege handen."

Ook D66-Kamerlid Paternotte vindt dat het te lang duurt voordat de regels wettelijk zijn verankerd. "De Kamer heeft ingestemd met een tijdelijk experiment, maar het duurt nu al vijf jaar en er ligt nog steeds geen nieuwe wet." Hij wil dat er meer spoed achter wordt gezet, want nu is er sprake van een grijs gebied, waarin duidelijke regels ontbreken.