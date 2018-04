Karel Doorman met dubbele primeur op weg naar Middellandse Zee

Marineschip Karel Doorman is op weg gegaan naar de Middellandse Zee om deel te nemen aan een NAVO-missie. Het schip zal onder meer gebruikt worden om Tunesiƫrs te trainen bij het bestrijden van terrorisme.

Het is voor het eerst dat het schip wordt ingezet voor een echte militaire operatie, zegt Doorman-commandant kapitein-ter-zee Sim Schot. Eerder hielp de Karel Doorman, afgebouwd in 2014, bij de bestrijding van ebola voor de West-Afrikaanse kust en verleende het hulp na de orkaan Irma op Sint-Maarten.

Bij deze operatie is er nog een primeur: er zijn 300 opvarenden aan boord, waarmee voor het eerst elk bed bezet is op het schip. Het zijn niet allemaal Nederlanders, er zijn ook Belgen en Denen aan boord.

Drugshandel en mensensmokkel

De bemanningsleden gaan bij patrouilles scheepsbewegingen in kaart brengen. Mariniers aan boord kunnen in actie komen als er bijvoorbeeld drugshandel of mensensmokkel plaatsvindt.

De bemanning gaat op het schip ook Tunesische anti-terreureenheden trainen. Ook praktijkoefeningen horen bij de training. Zo is er aandacht voor boarden, het overnemen van een vijandig schip, waarbij motorboten van de Karel Doorman worden gebruikt.

De Karel Doorman is er niet op uit gestuurd om vluchtelingen op te pikken. De bemanning komt alleen in actie als ze in nood zijn.