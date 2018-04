Eis zes jaar tegen leider graafmachinebende voor oplichting

Tegen de leider van de zogeheten graafmachinebende, Franz I., is vandaag zes jaar cel geëist voor acht gevallen van oplichting via Marktplaats en het leiding geven aan een criminele organisatie.

De 53-jarige Assenaar maakte met zijn neef Michel I. en plaatsgenoot Maik V. deel uit van een groep die tussen eind 2014 en maart 2015 op Marktplaats dure graafmachines, trekkers en heftrucks aanbood. Die twee stonden vandaag ook terecht.

78 gedupeerden

Ze vroegen tot 10.000 euro per machine. Geïnteresseerden uit heel Nederland betaalden duizenden euro's, maar kregen niks geleverd. 78 gedupeerden meldden zich bij de politie.

Volgens de officier van justitie was het vanwege de capaciteitsproblemen bij de politie niet te doen om al die aangiftes uit te werken en mee te nemen in de strafzaak.

Het totale bedrag waarvoor de bende slachtoffers heeft opgelicht, is volgens het Openbaar Ministerie 350.000 euro. 1300 Marktplaatsadvertenties konden aan de bende worden gelinkt.

Bende opgerold

Begin maart 2015 rolde de politie de bende op en werden invallen gedaan op onder meer een woonwagenkamp in Assen, waar enkele verdachten wonen. Nadat ze in de zomer van 2015 weer waren vrijgelaten, gingen de oom en zijn neef verder met oplichting via Marktplaats.

De bende opereerde eerst vanuit Assen, later vanaf vakantiehuisjes op de Veluwe. Dit voorjaar werden ze opnieuw gearresteerd in een huisje in Scherpenzeel.

Michel I. hoorde vijf jaar cel eisen, Maik V. vier jaar. De eis tegen Franz I. was hoger, omdat hij sinds 1988 verschillende keren veroordeeld is voor oplichting. Hij heeft in totaal 78 maanden vastgezeten en 470 uren werkstraf verricht, schrijft RTV Drenthe.

Oplichten 'tweede natuur'

Hij handelt "doordacht en weloverwogen", aldus de reclassering, die constateerde dat oplichten een tweede natuur geworden is voor Franz I.. Hij motiveert zijn praktijken met "geldgebrek".

Donderdag en volgende week dinsdag volgen nog elf verdachten. Op 17 mei doet de rechtbank uitspraak.