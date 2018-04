Saudische kroonprins: Israëliërs hebben recht op eigen land

Israëliërs hebben het recht om vredig in hun eigen land te wonen. Dat zegt de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman in een gesprek met het Amerikaanse tijdschrift The Atlantic. Volgens de kroonprins hebben de Palestijnen en Israëliërs recht op een eigen land, maar is wel een vredesovereenkomst nodig om stabiliteit te garanderen.

Het is een opmerkelijke uitspraak, omdat Saudi-Arabië de staat Israël niet erkent en eist dat Israël zich terugtrekt uit de Arabische gebieden die in 1967 werden veroverd. Saudi-Arabië onderhoudt geen diplomatieke betrekkingen met Israël, maar lijkt de verhoudingen te willen normaliseren.

Vredesproces

De vader van de kroonprins, koning Salman, benadrukte na het interview met zijn zoon nog eens zijn steun voor de Palestijnse zaak en de "rechten van de Palestijnen op een onafhankelijke staat met Jeruzalem als hoofdstad." Ook hij benadrukte de noodzaak van vredesoverleg tussen Israël en de Palestijnen.

Hij deed dat in een telefoongesprek met de Amerikaanse president Trump. De twee spraken onder meer met elkaar over de uitbarsting van geweld op de grens in de Gazastrook. Tijdens een demonstratie kwamen vrijdag zeker zestien Palestijnen om het leven door Israëlisch geweervuur.

De koning heeft verder niet gereageerd op de uitspraken van zijn zoon over Israël.

Spanningen

De spanningen tussen de aartsvijanden Saudi-Arabië en Iran nemen de laatste tijd toe. Ze staan onder meer lijnrecht tegenover elkaar wat betreft de oorlogen in Syrië en Jemen.

Het vermoeden bestaat dat Riyad samenwerking zoekt met Israël tegen gezamenlijke vijand Iran. De kroonprins noemde in het interview de leider van Iran "de Hitler van het Midden-Oosten".