Hoekstra bekijkt strengere regels bankierssalarissen

Beloningen bij a.s.r.

Hoekstra reageerde vandaag ook nog op vragen van het CDA over de voorgenomen salarisverhoging van 35 procent voor de raad van bestuur van a.s.r.. Die verzekeraar werd tijdens de bankencrisis ook gered door de overheid.

"Opvallend en zeer fors", noemt de minister die loonsverhoging. "Zeker gezien het feit dat a.s.r. tot voor kort in handen van de staat was." Maar omdat alle aandelen zijn verkocht gaat Hoekstra niet meer over de beloningen. "Het is aan de raad van commissarissen en de nieuwe aandeelhouders om te bepalen wat passend is."