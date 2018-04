Podcast #DeDag: Wat is er zo gevaarlijk aan Avatar?

'Avatar is overal', koptNRC vandaag. De organisatie achter de zogenoemde Avatar-cursussen zou aanhangers hebben bij gemeenten, ministeries, de politie en het Openbaar Ministerie. Eerder kwam al naar buiten dat ook in de zorg en het onderwijs mensen werken die geloven in het gedachtegoed van Avatar.

"Het is eigenlijk een mengvorm van een quasi-religie en een marketingclub", zegt journalist Joep Dohmen van NRC in De Dag. "Een deskundige zei ooit tegen ons: vergelijk het met een ui. Aan de binnenkant is het een sekte en aan de buitenkant is het een commerciële club die mensen aan de binnenkant van die schil probeert te krijgen."

Op de Nederlandse website schrijft Avatar dat de cursus je "helpt om te onderzoeken wat er achter de schermen van je bestaan gaande is". Volgens Dohmen komt dat neer op het idee dat kwaaltjes veroorzaakt worden door 'energieën van overleden mensen' die in je zouden zitten.

Het wordt volgens Dohmen gevaarlijk wanneer zij bijvoorbeeld ongeneeslijk zieke mensen volgens die theorie proberen te helpen. "We kennen allemaal het Jomanda-verhaal nog."

"Dit is wat in een sekte nu eenmaal gevaarlijk is: hersenspoelen. Mensen verbreken hun contacten, duiken helemaal in de organisatie en kunnen niets anders meer. Dat is wat anders dan dat je bij een biljartvereniging zit."