Boskalis legt de eerste polder van Singapore aan

Baggeraar Boskalis gaat de eerste polder in Singapore aanleggen. Het gaat om een gebied van 810 hectare bij het eiland, Pulau Tekong, een van de grootste eilanden van Singapore.

Volgens topman Peter Berdowski is de toewijzing historisch. "De realisatie van deze eerste polder in Zuidoost-Aziƫ is een belangrijke nieuwe mijlpaal. Boskalis heeft de afgelopen decennia een actieve rol gespeeld bij de landaanwinning in Singapore waardoor de stadstaat heeft kunnen groeien. Het gebruik van polders zorgt echter voor nieuwe groeimogelijkheden."

Ingenieursbureau Royal HaskoningDHV maakte eerder het ontwerp voor de polder. Voorheen werd in Singapore zand opgespoten voor landwinning, maar die aanlegmethode is relatief duur. Voor de polder wordt er onder meer een tien kilometer lange zeewering gecreƫerd. Het land voor de polder wordt gewonnen door het water af te voeren met pompen en kanalen.