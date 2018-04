OVV onderzoekt bijna-botsing op Schiphol

De Onderzoeksraad voor Veiligheid stelt een onderzoek in naar een gevaarlijk incident op Schiphol. Afgelopen donderdag kwamen twee vliegtuigen veel te dicht bij elkaar, schrijft de raad.

Een toestel dat bezig was met de landing maakte op het laatste moment een doorstart. Op datzelfde moment had een ander vliegtuig net toestemming gekregen om op te stijgen. Beide banen kruisen elkaar in het verlengde waardoor de toestellen te dicht bij elkaar kwamen.

In november schreef de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) in een brandbrief aan de Kamer dat de veiligheid op Schiphol ondergeschikt is aan de beperking van de geluidsoverlast en de beoogde groei. Eerder dat jaar, in april, concludeerde de OVV dat Schiphol maatregelen moet nemen om de veiligheid, gezien de groei, te waarborgen.

In 2016 waren er zo'n vijftig incidenten. Niet alle daarvan waren overigens direct gevaarlijk.