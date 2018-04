Duitse aanklager: Puigdemont kan worden uitgeleverd aan Spanje

De Catalaanse separatistenleider Carles Puigdemont kan worden uitgeleverd aan Spanje. De Duitse aanklagers onderschrijven het Spaanse uitleveringsverzoek.

Het hof in Sleeswijk-Holstein moet nu beslissen over het lot van de Catalaan, waarna de uitlevering aan de procureur-generaal van de deelstaat is. Puigdemont kan overigens in beroep gaan, waardoor de zaak zich nog maanden kan voortslepen.

Puigdemont wordt in Spanje verdacht van rebellie, opruiing en misbruik van gemeenschapsgeld. Hij werd op 25 maart opgepakt bij de Duits-Deense grens, na een bezoek aan Finland. Hij was op de weg terug naar België, waar hij naartoe was gevlucht. De Spaanse geheime dienst kon hem traceren door volgapparatuur onder zijn auto te plaatsen. Puigdemont zit sindsdien in een cel in Neumünster. Omdat er vluchtgevaar bestaat, komt hij in afwachting van een besluit niet vrij.

Hoogverraad

De aanklagers stellen dat ze het Europese aanhoudingsbevel uitvoerig hebben bestudeerd en geen belemmeringen zien. Waarvoor de Duitse justitie hem wil uitleveren, is nog onduidelijk. In Spanje kan Puigdemont in principe alleen worden vervolgd voor de feiten waarvoor hij eventueel door Duitsland wordt uitgezet. Voor 'rebellie' kan hij maximaal dertig jaar cel krijgen.

De Duitse justitie beoordeelt rebellie, het zwaarste misdrijf waarvan Puigdemont wordt verdacht, als "het organiseren van een grondwettelijk verboden referendum, terwijl te verwachten was dat er geweld zou kunnen worden gebruikt". Dat komt volgens het OM overeen met 'hoogverraad' onder Duits recht.

De verdenking van rebellie heeft betrekking op het doorzetten van het onafhankelijkheidsreferendum in Catalonië, begin oktober. Dat referendum was verboden maar Puigdemont zette desondanks door.