'Controle op geluidsoverlast Schiphol faalt, geen wettelijke basis'

Er wordt niet opgetreden tegen geluidshinder door aankomende en vertrekkende vliegtuigen op Schiphol. De inspectie geeft in de Volkskrant toe dat de overlast alleen wordt gemonitord, maar dat er geen wettelijke basis is om op te treden. Omwonenden van Schiphol zijn naar de bestuursrechter gestapt.

De Volkskrant heeft de hand weten te leggen op correspondentie tussen de inspectie en de omwonenden. De inspectie legt daarin uit dat er geen wettelijke basis is voor het nieuwe normen- en handhavingsstelstel. Daarom monitort de dienst slechts overtredingen. Dit zogeheten "anticiperend handhaven" gebeurt op last van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Er wordt ook niet opgetreden op basis van de oude regels.

Volgens het nieuwe stelsel moet er zoveel mogelijk gebruik gemaakt worden van de start- en landingsbanen die het minste overlast veroorzaken. Deze banen, de Polderbaan en de Kaagbaan, kunnen de groei van het aantal vluchten niet aan. Daardoor gaan er meer vluchten dan is toegestaan van de banen die meer overlast veroorzaken.

Bestuursrechter

De omwonenden eisen vandaag bij de bestuursrechter dat de inspectie wordt gedwongen om op te treden tegen de geluidsoverlast. Bewonersgroepen en milieuorganisaties zijn ook een gezamenlijke actie begonnen om de groei van het vliegverkeer tegen te gaan.

De afspraak is dat Schiphol tot maximaal 500.000 vliegbewegingen per jaar mag groeien in 2020. Het is de bedoeling dat Lelystad Airport tienduizenden vakantievluchten gaat overnemen, maar de uitbreiding van dat vliegveld is met een jaar uitgesteld. Dat gaat nu pas op zijn vroegst in 2020 gebeuren. Er moet eerst meer duidelijkheid komen over de extra geluidsoverlast door de uitbreiding van Lelystad Airport.