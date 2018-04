Op de snelweg A58 ten westen van de Zeeuwse plaats Goes is vannacht een dak van een tankstation ingestort. Het is niet duidelijk hoe het kan dat de constructie naar beneden kwam.

Er is niemand gewond geraakt. Omroep Zeeland meldt dat de pomp niet open was toen het gebeurde. Er was naar verluidt geen sprake van gevaar voor een explosie of brand.

Tankstation Selnisse blijft voorlopig dicht. De parkeerplaats is wel weer open.