Half miljoen opgehaald voor ontslagen FBI-chef

Een fonds dat is opgericht voor de ontslagen onderdirecteur van de FBI Andrew McCabe, gaat al na vier dagen dicht omdat er meer dan genoeg geld is binnengekomen. In totaal is via crowdfunding meer dan een half miljoen dollar opgehaald, dat is drie keer meer dan vooraf als doel werd gesteld.

Het fonds werd geopend door aanhangers van McCabe, die inschatten dat hij veel geld nodig heeft voor juridische bijstand, om bijvoorbeeld aan verzoeken vanuit het Congres te kunnen voldoen.

FBI-onderdirecteur McCabe moest vorige maand zijn biezen pakken, twee dagen voordat hij met pensioen zou gaan. Minister Sessions kondigde zijn ontslag aan, nadat McCabe bij een intern onderzoek te weinig opening van zaken zou hebben gegeven en de onderzoekers zou hebben misleid. Ook zou hij informatie naar de media hebben gelekt.

Trump

De onderdirecteur was onder meer betrokken bij het onderzoek naar de mails die Hillary Clinton vanaf haar privénetwerk verstuurde. Ook werkte hij mee aan het onderzoek naar Russische beïnvloeding van de presidentsverkiezingen. President Trump had eerder al geen goed woord over voor McCabe en noemde op Twitter zijn ontslag een "fantastische dag voor de hardwerkende mannen en vrouwen bij de FBI".

Andrew McCabe is blij met de steun van het publiek, liet hij via een verklaring weten. "Het betekent niet alleen dat mensen het beste wensen, maar ook dat ze erkennen dat er iets aan deze situatie oneerlijk of onrechtvaardig is."