Vaker operaties overdoen? Ziekenhuis krijgt minder betaald

Jaarlijks worden in Nederland zo'n 45.000 dotterbehandelingen uitgevoerd en 7500 bypassoperaties. Die kosten samen meer dan 300 miljoen euro, exclusief de nazorg. Ongeveer de helft van die operaties gebeurt in de tien deelnemende ziekenhuizen.

Dat zijn het AMC in Amsterdam, het Elisabeth Twee Steden Ziekenhuis in Tilburg en Waalwijk, het Haga Ziekenhuis in Den Haag, het Medisch Centrum Leeuwarden, het Tergooi Ziekenhuis in Hilversum en Blaricum, het UMCG in Groningen, het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven, het Medisch Spectrum Twente in Enschede, het OLVG in Amsterdam en het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein.