Dodental door Israëlische legeractie Gaza loopt op

Het dodental van de Israëlische legeractie in Gaza, afgelopen vrijdag, is opgelopen van vijftien naar achttien. Een Palestijnse man is dit weekend in een ziekenhuis in Gaza aan zijn verwondingen bezweken en Israël zegt dat op zijn grondgebied nog eens twee dode Palestijnen zijn geïdentificeerd.

Volgens Israël waren het Palestijnse militanten. Ze waren neergeschoten door Israëlische militairen. Meer dan 1400 Palestijnen zijn bij de legeractie gewond geraakt, vooral door de inzet van traangas.

Vrijdag begon in de Gazastrook een protestactie van duizenden Palestijnen die willen kunnen terugkeren naar hun eigen land. Het protest duurt tot 15 mei, de dag na de zeventigste verjaardag van de staat Israël.

Hamas

Israël greep in toen betogers de grens met Israël naderden. Het leger zegt dat zeker acht van de gedode Palestijnen lid waren van de terroristische Hamas-beweging, maar Hamas zelf houdt het op vijf.

De actie van het Israëlische leger heeft tot veel protest geleid en vragen opgeroepen. VN-secretaris-generaal António Guterres en EU-buitenlandchef Federica Mogherini willen een "onafhankelijk en transparant" onderzoek, maar Israël heeft al laten weten dat het daaraan niet meewerkt.

Terrorist

President Erdogan van Turkije heeft hard uitgehaald naar de Israëlische premier Netanyahu; hij noemde hem een terrorist. Maar ook die kritiek is door Israël verworpen. Netanyahu zei dat hij "zich niet de les laat lezen door mensen die zonder onderscheid jarenlang bommen gooien op burgerpopulaties".

Ook in eigen land is er kritiek. In Tel Aviv gingen zo'n 250 betogers de straat op om te protesteren tegen het optreden van het leger.