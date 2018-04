Spotify is Europees buitenbeentje tussen Amerikaanse techgiganten

Een goede tweede is Zweden, het land van Spotify én Skype (dat in 2011 werd gekocht door Microsoft). Die twee bedrijven zorgen samen met andere onbekendere spelers als Klarna en Avito voor een gezamenlijk waarde van bijna 36 miljard dollar. Nederland ontbreekt trouwens ook niet in het overzicht en is goed voor 3,8 miljard dollar, dankzij betalingsverwerker Adyen en Thuisbezorgd.

Stam denkt dat Stockholm de tweede plaats te danken heeft aan een aantal factoren. "De digitale geletterdheid is daar heel hoog. Koppel dat aan een goede digitale infrastructuur en meerdere succesvolle techbedrijven, zoals Ericsson. Dan heb je een goede kweekvijver."

Maar de schaal waarop in San Francisco, New York of Boston wordt gewerkt, is echt van een andere grootte, zegt Stam. "Daar kan geen Europese stad tegenop."

Steeds meer interesse

Wat ook meespeelt is dat Amerika veel kapitaalkrachtiger is. Volgens onderzoek van technologiemagazine Wired halen durfinvesteerders in de VS ruim vijf keer zoveel geld op als vergelijkbare partijen in Europa, al zegt Wired erbij dat dat nu gaat veranderen.

Volgens het magazine is de verwachting dat investeerders als Larry Page (mede-oprichter van Google) en Jack Ma (mede-oprichter van Alibaba) met een steeds grotere interesse naar het Europese continent gaan kijken.

