Pleitbezorger homohuwelijk nieuwe president katholiek Costa Rica

Costa Rica heeft een nieuwe president. Het is Carlos Alvarado Quesada, die zich tijdens de verkiezingen heeft geprofileerd als groot voorstander van het homohuwelijk in het overwegend katholieke Midden-Amerikaanse land.

De 38-jarige Quesada heeft met een grote meerderheid zijn conservatieve tegenstander Fabricio Alvarado Muñoz verslagen. Die had zich als evangelische predikant, tv-journalist en oud-zanger van een religieuze rockband tegen het homohuwelijk uitgesproken. Het huwelijk voor homo's was een dominant thema bij de presidentsverkiezingen.

Carlos Alvarado Quesada is een linkse politicus, schrijver van fictieboeken en hij was al eens minister van werkgelegenheid. Hij heeft in onder meer Engeland gestudeerd en gewerkt.

Populairder

Muñoz was een relatief onbekende in de politiek, tot hij zich kandideerde voor de presidentsverkiezingen en zich nadrukkelijk uitsprak tegen het homohuwelijk. Dat was kort nadat een mensenrechtenhof Amerikaanse landen had geadviseerd om het homohuwelijk te legaliseren.

Zijn aanhang onder de conservatieve bevolking groeide, maar Quesada bleek uiteindelijk toch populairder.

Na het tellen van de meeste stemmen gaf Muñoz zijn verlies toe. "Maar we zijn niet verdrietig", zei hij. "De democratie heeft gewonnen."