Braziliaan probeert Jezus te redden, valt Romeinen aan

Een Braziliaan heeft gisteren een passiespel verstoord in een wanhopige poging Jezus van het kruis te redden. De man viel in de stad Nova Hartz de acteurs aan die de Romeinen speelden in het paasverhaal.

De man rende het toneel op toen een Romeinse soldaat op de dreigende muziek van Carl Orffs O Fortuna zijn lans in de zij van de lijdende Christus stootte. Mensen in het publiek hadden hem kort ervoor "Ik zal Jezus niet laten sterven" horen zeggen.