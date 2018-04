Man ernstig gewond bij 'mogelijke straatrace' in Utrecht

Een 48-jarige man uit Utrecht is ernstig gewond geraakt bij een aanrijding in zijn woonplaats. Hij reed in een busje dat frontaal werd aangereden door een Mercedes die aan de verkeerde kant van de weg reed. De 21-jarige Utrechtse bestuurder van die auto is opgepakt.

Getuigen verklaarden volgens de politie dat er een straatrace gaande was. Bij het ongeluk waren vermoedelijk nog twee andere auto's betrokken, die in de buurt van het ongeval werden teruggevonden.

De inzittenden van de twee andere auto's zijn nog spoorloos.