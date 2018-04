Labourleider Corbyn opnieuw onder vuur vanwege antisemitisme

De Britse Labour-partij is opnieuw in opspraak door antisemitisme. Op Facebook bestaan pro-Labour-groepen waarop bijna dagelijks antisemitische uitspraken worden gedaan.

Stafmedewerkers van de partij zijn volgens The Sunday Times lid van deze groepen, maar Labour zegt dat de groepen op geen enkele wijze met de partij verbonden zijn.

Genereuze donor

Een trouwe en genereuze donor heeft Labour inmiddels de rug toegekeerd. Volgens sir David Garrard, die meer dan anderhalf miljoen pond in de partijkas stortte onder de laatste drie partijleiders, glijdt de partij af. Volgens hem heeft de leiding van de partij de afgelopen twee jaar het antisemitisme gesteund en aangemoedigd.

Gisteren stapte een belangrijke medewerker van het partijbestuur op na een antisemitisch incident. Christine Shawcrofts positie werd onhoudbaar doordat ze weigerde afstand te nemen van een kandidaat van Labour die de holocaust had ontkend.

Stoelen of banken

De Labour-partij wordt sinds Jeremy Corbyn de leiding overnam, vaker met antisemitisme in verband gebracht. De leider zelf wordt ervan beschuldigd omdat hij zijn kritiek op Israƫl niet onder stoelen of banken steekt en in het verleden bijvoorbeeld bewegingen als Hamas en Hezbollah vrienden heeft genoemd.

Corbyn zelf zegt dat de partij antisemitisme absoluut niet accepteert, maar Joodse organisaties beschuldigen hem ervan dat hij geen actie onderneemt tegen partijleden die bevooroordeeld zijn over Joden.