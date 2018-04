Dronken vrachtwagenchauffeurs zorgen weer voor overlast

Een dronken Poolse vrachtwagenchauffeur is gisteravond bij het Zeeuwse Rilland van de weg geraakt. Even daarvoor hadden automobilisten hem fors slingerend over de A58 zien rijden.

De vrachtwagen kwam deels boven een dijk en deels boven een sloot terecht. De 26-jarige chauffeur was te dronken om op zijn benen te staan. Hij bleek 3,5 keer meer te hebben gedronken dan toegestaan.

De vrachtwagen is weggesleept, het rijbewijs van de man is ingenomen, schrijft Omroep Zeeland.

Naakt op de ferry

Ook de Rotterdamse Zeehavenpolitie had dit weekend te maken met een dronken chauffeur. De man liep naakt rond op een ferry en veroorzaakte overlast. De politie heeft hem van boord gehaald.