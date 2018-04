Bart Bergman (79) kweekt al jaren de bloemen voor de paus

Binnen twee dagen moeten 50.000 bloemen op het plein gezet worden. Dat gebeurt met een team van 25 mensen. Bergman heeft niks met het arrangement te maken. "Ik kweek de bollen en zorg ervoor dat de bloemen de juiste lengte en kwaliteit hebben. Van het arrangement heb ik geen verstand." Eenmaal in Rome luistert hij naar de arrangeurs en zet hij de bloemenkistjes op de juiste plekken.

Lastige meeuwen

Vorig jaar zette hij de kistjes ook op de juiste plek, maar zag hij op Paaszondag ineens dat een deel kapot was. Door meeuwen. "Ik denk dat ze op zoek waren naar beestjes in de potgrond. Maar toen hebben ze er wel een puinhoop van gemaakt." Maar met hulp van Vaticaanmedewerkers werd die rommel gauw opgeruimd. Dit jaar worden er lasers en vogelverschrikkende vliegers ingezet.

Bart Bergman is nu 79 jaar oud, maar stoppen wil hij nog niet. "Zolang ik kan ga ik nog door. En ik weet niet hoelang dat nog is. Misschien vijf jaar. De paus dus nog vijf keer ontmoeten, het begint gewoon te worden. "Omdat het eens per jaar is, is het nog wel bijzonder. Maar ja, zijn medewerkers die elke dag met hem werken, denken vast ook: ja, daar is de paus weer."