Doden door instorten hotel India

In India is een hotel van vier verdiepingen ingestort. Daarbij zijn tien mensen om het leven gekomen. Hulpverleners hebben tien mensen levend onder het puin vandaan gehaald.

Het hotel stond in Indore, zo'n 900 kilometer ten zuiden van New Delhi. Reddingswerkers hebben de hele nacht naar overlevenden gezocht. De lokale politie heeft tegen persbureau Reuters gezegd dat de reddingsactie inmiddels is afgerond en dat het niet waarschijnlijk is dat het incident nog meer levens eist.

De oorzaak van de instorting is volgens de lokale politie nog onduidelijk. Eerder meldde de krant The Times of India dat het gebouw instortte nadat een auto zich in de voorgevel had geboord. Het hotel stond in een drukke buurt. Naast het gebouw is een grote bushalte en in de directe omgeving liggen een treinstation en veel restaurants.