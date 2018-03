Teleurstelling over 'idiote loting' Nijmeegse Vierdaagse

De loting gisteravond voor deelname aan de Nijmeegse Vierdaagse heeft tot teleurgestelde reacties geleid. Ruim 4100 mensen kregen te horen dat ze niet mee mogen lopen tijdens de 102e editie. Vooral uitgelote militairen klagen over willekeur.

Voor het eerst vond een dubbele loting plaats: een loting voor gewone deelnemers en een loting voor militairen. Voor de laatste groep geldt een aparte regel van een maximaal aantal militairen per land dat mee mag doen. 163 Nederlandse militairen vallen door de loting buiten de boot.

'Idioot'

Een van deze militairen is Robin Doomen. Hij is niet te spreken is over de bijzondere loting voor militairen. Via Facebook uit hij zijn onvrede. "Na 19 jaar uitgeloot voor de Vierdaagse van Nijmegen. Als militair ben je niet meer welkom. Van oudsher een militaire mars. Hoe is het mogelijk. Als burger ben je met 19 volbrachte deelnames wel welkom."

Hij zegt dat er sprake is van willekeur, omdat geen rekening wordt gehouden met het aantal deelnames. Hij vindt het bovendien "idioot" dat militairen moeten loten voor wat ooit is begonnen als een militaire mars.

Hoop op herloting

Ook voor militair Heleen Ruiter gaat de Vierdaagse niet door. Vorig jaar verzorgde zij nog een detachement van 39 man tijdens de Vierdaagse, dit jaar wilde ze de mars zelf lopen. Maar dat gaat niet door. "Ik verlaat in 2019 de actieve dienst, ik hoopte dit jaar m'n eerste Vierdaagse te lopen", zegt ze bij Omroep Gelderland. Ze heeft nog wel hoop omdat er later een herloting plaatsvindt van plaatsbewijzen die niet op tijd zijn betaald.

Ook onder een aantal gewone deelnemers heerst teleurstelling dat ze zijn uitgeloot. Angela uit Druten baalt als een stekker, mede omdat zij met het lopen van de Vierdaagse wilde vieren dat ze haar opleiding afrondt. "Ik heb de hele dag de zenuwen gehad vanwege de loting. Ik zou de Vierdaagse voor het eerst lopen, samen met mijn man die nu voor de zesde keer gaat meelopen."

Urenlang in spanning

Veel mensen zaten gisteren urenlang in spanning, soms tot diep in de avond. Volgens Jennifer Bus-Vos van Stichting De 4Daagse kwam dat lange wachten omdat "12.000 mails sturen een paar uur duurt". Eerst hebben de mensen die uitgeloot waren bericht gehad, later op de avond werden de mails verstuurd aan de mensen die zijn ingeloot.

De Nijmeegse Vierdaagse is dit jaar van 17 tot en met 20 juli.