Israël waarschuwt opnieuw hard van zich af te slaan in Gaza

Het Israëlische leger waarschuwt dat het hard zal optreden tegen wat het noemt terroristische organisaties in Gaza, als het geweld aan de grens met Israël aanhoudt. De woordvoerder van de generale staf uitte de waarschuwing een dag na het begin van massale protesten tegen Israël, die tot 15 mei moeten voortduren. Op die dag viert Israël het 70-jarig bestaan. Voor veel Palestijnen is dat een catastrofale dag.

Het protest in het kader van de 'Dag van de Terugkeer' naar het oorspronkelijke woongebied in Israël, is georganiseerd door Hamas. Gisteren was de bloedigste dag in Gaza sinds de grensoorlog die Israël en Hamas in 2014 uitvochten.

Kogels en traangas

Volgens Palestijnse bronnen vielen er 15 doden en raakten 750 mensen gewond. De slachtoffers vielen in groepen die de grens met Israël te dicht naderden.

Het Israëlische leger gebruikte echte en rubberkogels en zette vanuit drones traangas tegen de betogers in. Op hoger gelegen delen aan de grens stonden scherpschutters opgesteld. Generaal Manelis, de hoogste militaire woordvoerder, spreekt tegen dat Israël gisteren buitensporig geweld heeft toegepast. Hij zegt dat de doden militanten waren tussen de 18 en 30 jaar, die betrokken waren bij gewelddadigheden.

De generaal zegt dat de Palestijnen het aantal gewonden overdrijven. Volgens hem zijn er tientallen gewonden door kogels, en hadden anderen last van het traangas.

In tentenkampen aan de grens zaten vanochtend honderden Palestijnen. Ze bereiden zich voor op nieuwe marsen in het grensgebied. Israël waarschuwt de betogers uit de buurt van de grens te blijven.