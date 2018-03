Politie Amsterdam: supermarkten medeschuldig aan stomdronken Britten

De Amsterdamse hoofdcommissaris Pieter-Jaap Aalbersberg is woedend op een aantal supermarkten op de Wallen. Volgens hem sloegen ze vorige weekend extra bier in bij de voetbalwedstrijd Nederland - Engeland. De politie was uiteindelijk zo druk met dronken supporters dat op twee politiebureaus geen aangiftes konden worden opgenomen.

"Ook zo'n supermarkt is bij ons in de stad medeverantwoordelijk voor de veiligheid. En als we weten dat die voetbalsupporters er zijn, dan is de vraag: waar is je maatschappelijke verantwoordelijkheid? Om zo massaal de alcohol op straat te zetten?", aldus Aalbersberg bij AT5.

De politie had vorige week de handen vol aan de duizenden Britten die op de oefeninterland afkwamen. Er werden vernielingen aangericht en agenten bekogeld. Eerder sprak de politie over negentig aanhoudingen, volgens Aalbersberg zijn er uiteindelijk 140 arrestaties verricht. Het ging daarbij volgens NH Nieuws vooral om mensen die flessen gooiden naar de politie. Een hooligan die een politieman had mishandeld, raakte gewond tijdens zijn aanhouding.

Stomdronken

De korpschef zegt bewijzen te hebben dat supermarkten op de Wallen extra bier hadden ingekocht. "Een supermarkt had speciaal de hele wand vol met blikjes om mee te nemen naar buiten. Er is een verdienmodel om eerst heel veel te verdienen aan deze vijfduizend man. Vervolgens zijn ze stomdronken en dan hebben we een probleem", zegt Aalbersberg. "Dat moet je ook niet willen."

Volgens de hoofdcommissaris had het een enorme impact. "Niet één dag, maar drie dagen lang liepen er vijfduizend stomdronken Engelsen in de stad. Dit hoort niet bij voetbal en dit moeten we niet willen in Amsterdam."