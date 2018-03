Politiekogels raakten ongewapende zwarte Amerikaan in rug en nek

Onderzoek van een bekende Amerikaanse arts werpt een compleet ander licht op het doodschieten van een jonge zwarte vader door twee politieagenten, op 18 maart in Sacramento. Dat gebeurde in de tuin van zijn grootmoeder. De politie had een melding gekregen dat iemand in die buurt autoruiten insloeg.

De agenten hebben verklaard dat de 22-jarige Stephon Clark met een wapen in de hand op hen af was komen lopen. Uit het onderzoek van de door de familie ingehuurde medisch specialist is naar voren gekomen dat Clark zeven keer in nek en rug is geraakt. Elk van deze schoten kan fataal zijn geweest. Een achtste schot kwam in zijn bovenbeen terecht.

Eerder was bekend geworden dat Clark geen wapen, maar een mobiel in zijn hand had gehad.