Voor het eerst: militairen uitgeloot voor Vierdaagse

Voor het eerst in de geschiedenis van de 102-jarige Vierdaagse moesten militairen ook meeloten voor een startbewijs. Voor 160 Nederlandse militairen bleek er vandaag geen plaats.

Dat er nee moet worden verkocht aan militairen is ironisch te noemen: de tocht begon ooit als een marcheeroefening voor een inmiddels grotendeels vergeten regiment, de Koloniale Reserve.

Marsleider Henny Sackers: "Er is op Kamp Heumensoord plek voor 1800 Nederlandse militairen. Maar er zijn er 1963 aangemeld. 163 te veel dus," zegt hij tegen Omroep Gelderland. In totaal kunnen er 6000 militairen uit diverse landen meedoen aan de Vierdaagse.

Lintje

De militairen lopen tijdens de Vierdaagse iedere dag 40 kilometer, met daarbij een bepakking van 10 kilo. De strijdkrachten uit verschillende landen verblijven op Kamp Heumensoord. Mochten ze de Vierdaagse uitlopen, krijgen ze een lintje op hun uniform.

De inschrijving sloot 24 maart, vandaag werd geloot. Dit jaar mogen 47.000 mensen meelopen in de vierdaagse wandeltocht in de wijde omgeving van Nijmegen. Dat "burgers" moeten loten is de laatste jaren gewoon; dat dit ook geldt voor militairen is dit jaar voor het eerst.