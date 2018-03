Rechter Los Angeles: waarschuwingsetiket voor kanker op koffie

Een rechter in Los Angeles heeft bepaald dat koffiebedrijven een waarschuwingsetiket voor kanker op hun verpakkingen moeten plakken. Bij het brandproces van koffie zouden chemische stoffen vrijkomen die schadelijk zijn voor de gezondheid.

In Amerika zijn bedrijven verplicht de consument een waarschuwing te geven als een product een chemische stof bevat die kanker kan veroorzaken. De Council for Education and Research on Toxics, een non-profitorganisatie, spande daarom een rechtszaak aan tegen Starbucks en zo'n 90 andere koffiebedrijven.

Volgens die bedrijven zijn de chemische stoffen op zodanig kleine schaal aanwezig, dat ze niet schadelijk zijn voor de gezondheid. Daarnaast, beargumenteerden ze, maakt het kookproces de bonen smaakvol. De koffie-industrie wil daarom vrijgesteld worden van de wet.