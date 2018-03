Wanhopige woningzoekenden opgelicht door frauduleuze bemiddelingsbureaus

De medewerkers van het Woonnet hebben de handen vol aan de frauduleuze bemiddelingsbureautjes. "Wij controleren als een soort detectives of de formulieren echt zijn", zegt Van Loon. "Vervalsingen worden steeds slimmer, we moeten steeds nauwkeuriger kijken of er bijvoorbeeld andere lettertypes zijn gebruikt. Het kost medewerkers veel extra tijd."