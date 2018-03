Nederlanders een stuk optimistischer

Nederlanders zijn steeds positiever. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) zijn er voor het eerst in tien jaar meer optimisten dan pessimisten in Nederland.

Het aantal mensen dat vindt dat we de goede kant op gaan met het land is gestegen van 35 procent vorig jaar naar 49 procent in 2018.

Economie

Nederlanders zijn volgens het SCP ook positiever geworden over de economie. Sinds begin 2008 was de tevredenheid over de economie en de verwachting dat de economie niet slechter wordt, niet zo hoog.

Er zijn wel steeds meer mensen die zich zorgen maken over armoede. 12 procent van de Nederlanders ziet dat als het grootste maatschappelijke probleem in ons land.

Politiek

Het vertrouwen in de rechtspraak, de Tweede Kamer en de regering is toegenomen, meldt het SCP.

Nederlanders zijn over het algemeen tevredener over de lokale politiek dan de politiek in Den Haag. Daar staat tegenover dat mensen het landelijke nieuws veel beter volgen dan lokaal nieuws en ze ook meer met vrienden en familie praten over landelijke kwesties dan over lokale.