De man van de beruchte Abu Ghraib-foto: in bad gaan kan ik nog niet

Hij is een van de bekendste ex-gedetineerde van de beruchte Iraakse gevangenis Abu Ghraib. Niet vanwege zijn misdaden of zijn straf, maar vanwege de mensonterende foto die van hem werd genomen uit 2003.

Op de foto is Ali Shallal al-Qaisi te zien terwijl hij op een doos staat, gehuld in een zwart gewaad, met een kap over zijn hoofd en stroomdraden aan zijn handen.

Hij werd gemarteld door gevangenisbewaarders en was niet enige. In 2004 werden tal van foto's gepubliceerd van de gruwelen die zich afspeelden in de gevangenis, die werd geleid door Amerikaanse militairen. Berucht is ook de foto waarop soldaat Lynndie England een gevangene aan een leiband heeft.