Grapperhaus bekijkt verbod op 'pedohandboek'

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid gaat bekijken of het maken en bezitten van een 'pedohandboek' verboden kan worden. Hij noemt het een afschuwelijk boek.

Hij reageert daarmee op een onderzoek van RTL Nieuws, waaruit is gebleken dat er op het darkweb, een afgeschermd deel van internet, al jaren een handleiding te vinden is over hoe kinderen het best ongemerkt misbruikt kunnen worden. In het handboek staat tot in detail beschreven hoe pedofielen kinderen bijvoorbeeld kunnen leren hoe ze geheimen moeten bewaren en hoe alle dna-sporen na het misbruik kunnen worden gewist.

Naming and shaming

Grapperhaus zegt dat de strijd tegen kindermisbruik grote prioriteit heeft. Hij wil de aanpak aanscherpen, bijvoorbeeld door naming and shaming van bedrijven die meewerken aan het aanbieden hiervan.

Binnen de huidige wetgeving kan het Openbaar Ministerie weinig doen. Het handboek op zich is niet strafbaar. De minister gaat daarom onderzoeken of er een betere bescherming in het strafrecht kan komen. Want volgens hem tast deze handleiding de grondrechten van kinderen aan. In het Verenigd Koninkrijk is het bezit van het handboek bijvoorbeeld al wel strafbaar.

Politieke partijen reageren bij RTL Nieuws geschokt op het bestaan van zo'n pedohandboek en pleiten voor een verbod. Als dat niet lukt binnen de bestaande wetgeving, moet Grapperhaus de wet aanpassen. Ze vinden dat deze handleiding aanzet tot kindermisbruik en dat dat een halt moet worden toegeroepen.