Kabinet pakt buitenlandse geldstromen aan

Het kabinet wil voorkomen dat andere landen "onwenselijke invloed" kopen bij Nederlandse maatschappelijke organisaties. De coalitie had daarover al afspraken gemaakt in het regeerakkoord en de ministers Dekker voor Rechtsbescherming en Koolmees van Sociale Zaken schrijven nu aan de Tweede Kamer dat ze onderzoeken hoe ze dit het best kunnen aanpakken.

Het gaat om "onvrije landen" die invloed proberen te krijgen bij bijvoorbeeld religieuze en levensbeschouwelijke organisaties in Nederland. In de Tweede Kamer is hier al vaak discussie over geweest, vooral over islamitische instellingen die geld krijgen vanuit het buitenland.

Een van de mogelijkheden waaraan het kabinet denkt, is om de organisaties te verplichten inzicht te geven in grote donaties die ze ontvangen. De bewindslieden bekijken ook of geldstromen uit onvrije landen wettelijk kunnen worden beperkt.

Het kabinet denkt dat opsporingsdiensten en toezichthouders misbruik beter kunnen bestrijden als ze meer informatie hebben. Dekker en Koolmees praten de komende tijd met deskundigen en betrokkenen om de mogelijkheden verder uit te werken.