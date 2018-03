Verkeersinfarct rond Rotterdam door ongelukken

Rond Rotterdam is sprake van een verkeersinfarct door meerdere ongelukken, zegt de ANWB. De A20 is tot zeker 18.00 uur dicht bij knooppunt Kleinpolderplein door een ongeval met meerdere vrachtwagens, op de A16 van Rotterdam naar Breda heeft uren een cementwagen gelegen. Daar is de weg inmiddels wel weer open, waardoor de files wat kunnen afnemen.

Bij het ongeluk op de A20 vielen drie gewonden, van wie een zwaargewonde.

"Als je de ring rond Rotterdam ziet, dan staat het daar helemaal vast", zegt Edwin Gerritsen van de ANWB. "Het scheelt dat de A16 inmiddels weer open is. Maar we raden aan om even te wachten de weg op te gaan."

Op de wegen is het bovendien extra druk door het aanstaande paasweekend. Veel mensen vertrekken morgen naar hun vakantiebestemming.