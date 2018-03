'Ik krijg een bittere smaak van R Kelly's muziek'

Dj Shay Kreuger van jongerenzender FunX kan de muziek van Kelly niet meer onbevangen luisteren. "Muziek is een heel persoonlijke, intieme ervaring. Als de artiest niet leeft naar de normen waar ik om geef, dan gaat dat wringen."

Muzieksamensteller Eric van Holland van de zender richt zich liever naar de muziek zelf. "In zijn muziek hoor je geen schandalige dingen. Als hij het expliciet zou benoemen, dan draaien we het niet." Kreuger is het met hem oneens: "Het is R&B, dat gaat over seks. Bij zijn muziek krijg ik dan een bittere smaak: door wie heb jij je laten inspireren?"

Beiden willen niet pleiten voor een boycot. "Dan haal je ook het gesprek weg. Als zijn muziek gedraaid wordt, kun je het ook over zijn daden hebben." Van Holland trekt een parallel met Michael Jackson: ook een grootheid, ook vaak beschuldigd van misbruik. "Moet je hem dan ook niet meer draaien?"

Kreuger gaat dat gesprek meteen aan met luisteraars die Kelly als verzoeknummer aanvragen. "Ik had er laatst nog een, en toen vroeg ik: weet je wel dat hij over jonge meisjes plast? Dat wordt de volgende keer: weet je wel dat hij seksslavinnen houdt? De luisteraar moet het verder zelf maar bepalen."

Sekstape

De beschuldigingen van plasseks stammen uit 2002, toen een sekstape opdook waarop Kelly te zien zou zijn met een meisje van 13 jaar oud. De rechter sprak de zanger uiteindelijk vrij van kindermisbruik en het maken van kinderporno.

Vorig jaar nog smeekten de ouders van twee vrouwen in te grijpen, omdat de zanger hun dochters in een sekte zou vasthouden. Uiteindelijk nam een van de vrouwen contact op om te zeggen dat ze niet tegen haar wil werd vastgehouden, maar ze wilde niet zeggen waar ze was en of ze weg kon.

Daarnaast waren er verhalen over een huwelijk met zijn protegé Aaliyah, voor haar dood in 2001. Ze zou op 15-jarige leeftijd met hem getrouwd zijn. Kelly heeft die geruchten altijd tegengesproken, maar een oud-manager van Kelly bevestigt ze in de documentaire. Hij zegt aanwezig te zijn geweest bij de ceremonie.

Plezieren als taak

Een medewerker onthult dat Kelly bij zijn studio een slaapkamer had laten inrichten. "Er was altijd wel een vrouw aanwezig", zegt James Lee. "Ze hadden maar een taak: Rob plezieren. En als hij klaar was, ging het net als met een Big Mac: je gooit de verpakking weg als de hamburger op is."

Een vriend van Kelly meldt dat de zanger weinig moeite had om jonge meisjes te vinden. "Hoe kun je jezelf verdedigen tegen iemand 25 jaar ervaring heeft als roofdier, die een multimiljonair is en een van de beroemdste artiesten?"

Kelly weigerde met de BBC te spreken, al heeft hij in het verleden wel beschuldigingen ontkend. Jammer, vindt FunX-dj Kreuger. "Hij zou zijn verantwoordelijkheid moeten nemen en opening van zaken moeten geven."