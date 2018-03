Facebook bewaart ook niet-gepubliceerde video's

Nu Facebook met Cambridge Analytica het grootste privacy-schandaal in zijn geschiedenis doormaakt, downloaden steeds meer gebruikers hun eigen Facebook-archief. Daarbij is aan het licht gekomen dat het bedrijf ook video's bewaart die nooit eerder zijn gepubliceerd.

In het Facebook-archief staat alle content die een gebruiker ooit op het platform heeft achtergelaten. Dat zijn bijvoorbeeld statusupdates, zoekopdrachten, foto's en video's. Iedere gebruiker kan die informatie voor zichzelf opvragen.

Nooit online

Maar een gebruiker in Amerika ontdekte dat het bedrijf ook video's bewaart die wel via Facebook zijn opgenomen, maar nooit online werden geplaatst.

De meeste mensen weten niet dat dit gebeurt, omdat de video's opgeslagen staan in een zogeheten FLV-formaat. De meeste mediaplayers kunnen dat formaat niet afspelen. Met een VLC-player worden ze wel zichtbaar.

Facebook liet in een verklaring aan NYMag weten dat ze de zaak nog aan het onderzoeken is. "We hebben gehoord dat sommige mensen oude video's zien die niet op hun Facebook-profiel of activiteitenlogboek staan. We zoeken dat nog uit."

Telefoongegevens

Zondag werd bekend dat het bedrijf ook telefoonnummers en sms'jes opslaat van apparaten met een Android-besturingssysteem. Facebook claimt dat het bedrijf die gegevens niet stiekem verzamelde, maar dat de gebruikers altijd om toestemming is gevraagd.

De gegevens werden gebruikt om "de gebruikerservaring op het platform te verbeteren". Dat werd bijvoorbeeld gedaan door vriendschapsverzoeken voor te stellen op basis van gemeenschappelijke vrienden.