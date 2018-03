Bankpresident Klaas Knot: Tijd om de rente te verhogen

Als het aan de president van De Nederlandsche Bank ligt, is de tijd rijp om de historisch lage rentetarieven te verhogen. "We moeten daar vroegtijdig mee beginnen", zegt Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank (DNB) bij de presentatie van het jaarverslag.

De Europese Centrale Bank stelt de rentetarieven vast. Klaas Knot is een van de bankpresidenten die daarover meebeslist. Tijdens de crisis werden de rentetarieven tot historisch lage niveaus gedrukt om de economie te stimuleren.

Volgens Knot zit de economische groei aan z'n top. "Of het nou gaat om de wereldeconomie, of het nou gaat om de economie van de eurozone of om die van de Nederlandse economie; beter wordt het niet", zegt Knot. "In de nabije toekomst kunnen we afvlakking van de economische groei verwachten."

Huiseigenaren

Knot vindt het langzaamaan tijd om de rente te gaan verhogen. "Dat kan, mits we het geleidelijk doen. Dat moet wel omdat er veel schulden zijn. We moeten vroegtijdig beginnen."

Financiƫle markten rekenen volgens hem op een rentestijging in het eerste kwartaal van 2019. "Ik voel me daar comfortabel bij", zei Knot.

Volgens hem kan de huizenmarkt ook wel een rentestijging gebruiken. "Die moet afkoelen. Voor huiseigenaren is het prachtig dat hun pand in waarde stijgt, maar voor het functioneren van de huizenmarkt is dit geen goed nieuws."

Handelsoorlog

De Nederlandse economie groeide in 2017 met 3,1 procent, de hoogste groei in jaren. Er komen meer banen bij en consumenten geven meer geld uit.

Een eventuele handelsoorlog tussen de Verenigde Staten, China en de Europese Unie kan die groei belemmeren. "Er wordt vooralsnog veel over een handelsoorlog gepraat", zegt Knot. "Tot nu toe vallen de gevolgen voor de handel reuze mee. Maar het is absoluut in het belang van Nederland dat het zo beperkt mogelijk blijft. Anders gaat het gevolgen hebben voor de Nederlandse groei."

Schok

Directeur Jan Sijbrand van DNB liet zich tijdens de presentatie uit over de salarisverhoging voor ING-topman Ralph Hamers die werd teruggetrokken. "Het vertrouwen in banken heeft een schok gekregen. Wij zijn daar niet gelukkig mee. Ik kan het niet anders zeggen", aldus Sijbrand.