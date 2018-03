Het is niet de eerste keer dat toeristen een filmlocatie verpesten

Harry Potter - drukte in 'geboorteplaats' van de tovenaar

Als je aan Harry Potter denkt, denk je aan? Londen, toch? Blijkbaar niet, want het Schotse Edinburgh is the place to be voor fans van de films. De naam op een graf in het Greyfriars Kirkyard in Edinburgh heeft vermoedelijk schrijfster J.K. Rowling geïnspireerd en trekt nu honderden bezoekers per dag.

Het graf is van Thomas Riddell, die in 1806 stierf. De 'schurk' in de Harry Potter-films wordt gespeeld door Voldemort, ook wel Tom Riddle genoemd.

Het grasveld naast het kerkhof is door de drukte inmiddels veranderd in een modderpoel, schreef Vice twee maanden geleden. Maar de buurt probeert juist te profiteren van de drukte. Zo heeft de pub Conan Doyle zijn naam veranderd in J.K. Rowling, claimen twee winkels een inspiratie te zijn voor de Wegisweg (een winkelstraat in de films) en is er een dagelijkse wandeltour langs plekken in de stad die iets te maken zouden hebben met de populaire films.