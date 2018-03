Onder de spoorbomen doorrijden? Dat kost 230 euro

Hilversum heeft sinds vanochtend flitspalen bij twee spoorwegovergangen. De gemeente is daarmee de eerste in Nederland. Bedoeling is om aanrijdingen te voorkomen door mensen te betrappen die rode lichten negeren en onder de slagbomen doorrijden.

Automobilisten en scooter- of brommerrijders worden gefotografeerd en krijgen op basis van hun kenteken een brief thuis. De eerste maand gaat het nog om een waarschuwing om doorrijders te laten schrikken. Vanaf 29 april vallen er echte boetes op de mat.

Forse boetes

Een automobilist moet 230 euro betalen als hij de overweg oversteekt als de slagbomen al naar beneden gaan. Voor een brommer- of scooterrijder is dat 160 euro. Voetgangers en fietsers worden gecontroleerd door bijzondere opsporingsambtenaren (boa's); voor hen is het boetebedrag 90 euro.

ProRail heeft in augustus vorig jaar proefgedraaid. "We moesten onderzoeken of het technisch allemaal wel lukte", zegt woordvoerder Andy Wiemer.

Zo'n controle op het illegaal oversteken van het spoor is hard nodig, zegt hij tegen NH Nieuws. "Landelijk zijn er maandelijks 370 bijna-aanrijdingen. Treinen moeten dan een noodstop maken. 30 maal was er vorig jaar een echte aanrijding, er vielen toen vijf dodelijke slachtoffers."

Betrapt

Tussen 08.00 en 10.00 uur vandaag zijn in Hilversum al zeven gemotoriseerde voertuigen betrapt en dertien fietsers en voetgangers.

ProRail wacht de Hilversumse resultaten verder af, maar wil graag met andere gemeenten in gesprek over deze aanpak.