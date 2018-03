Auto rijdt in op Franse militairen, geen gewonden

In de Zuid-Franse plaats Varces, in de buurt van Grenoble, is vanochtend een automobilist opzettelijk ingereden op militairen. Daarbij raakte niemand gewond. De Franse politie is bezig met een klopjacht.

Volgens de radiozender France Bleu kwamen de militairen net uit hun kazerne om te gaan hardlopen. Toen een auto in de tegenovergestelde richting op hen af kwam rijden, wisten ze zichzelf in veiligheid te brengen door in een greppel te springen. De auto is doorgereden.

Volgens de burgemeester van Varces worden schoolkinderen binnengehouden, omdat de dader nog niet is gevonden. "De kinderen zijn op veilige plaatsen", zegt hij.

Of het gaat om een terroristische aanslag is nog onduidelijk.